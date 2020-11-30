Врач рассказал, как не заболеть, если промок на улице

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Главный врач Городской поликлиники № 2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева рассказала, что нужно сделать первым делом вернувшись домой промокшим и замерзшим.
"Необходимо как можно скорее сменить обувь на сухую, если же у вас нет дополнительной пары, то просто снимите мокрую. В таком случае важно, чтобы мокрые ноги не "парились" в промокшей обуви и носках. Это может спровоцировать образование дерматологических проблем, в частности вызовет грибок", – объяснила эксперт.
Побыстрее согреться поможет и массаж с использованием, например, шерстяной ткани. "Можно взять и согревающие мази или крема, спиртосодержащие жидкости", – добавила она.
Не стоит забывать про теплые ванночки для ног: для этого нужно смешать теплую воду, морскую соль, горчицу. "Такое действие позволит вам не простудиться. Процедуру стоит выполнять на протяжении 10–15 минут. Если у вас поднялась температура, то ни в коем случае не парьте ножки. Это может обернуться еще большими проблемами", – подчеркнула врач.
Противовоспалительный и антисептический эффект могут оказать эфирные масла. Для этого следует нанести несколько капель масла цитруса, эвкалипта, чайного дерева или сосны на грудную клетку, порекомендовала Шиндряева.
Конечно, никуда без горячего чая. В идеале, по словам специалиста, он должен быть травяным с имбирем и медом. Эти компоненты позволят разогреть кровь и ускорить процессы обмена в организме, объяснила врач.
А завершить процедуры лучше всего плотным обедом или ужином, желательно съесть что-то мясное и острое.
Вместе с тем Шиндряева посоветовала не забывать одеваться теплее: не пренебрегать шапкой, шарфом, перчатками. При перепадах вечерней и дневной температуры поможет принцип многослойности в одежде, который позволит чувствовать себя комфортно при любой погоде. Также не стоит забывать про теплую и удобную обувь. Если обещают осадки, уместен будет зонт, который защитит от излишнего намокания одежды.
Кроме того, в такой период времени, по мнению эксперта, лучше проводить специфическую профилактику гриппа – вакцинацию, которая является самым эффективным способом защиты, подытожила врач.
Ранее сообщалось, что пик заболеваемости гриппом приходится на оттепели.
"При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на оттепели", – заявили представители Роспотребнадзора.
Кроме того, в надзорном ведомстве уточнили, что вирус может оставаться на денежных купюрах до двух недель.
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