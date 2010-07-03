В Депздраве рассказали об ошибках при лечении гриппа и ОРВИ

Традиционно осенне-зимний период – пора серьезных простудных и вирусных заболеваний. Люди уже приспособились лечить их самостоятельно, используя народные способы: закапывают сок чеснока в нос, дышат картофельным паром, пьют бабушкину настойку или другой крепкий алкоголь. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал, чем опасно самолечение, а также объяснил, в чем польза и вред популярных народных методов борьбы с ОРВИ.



Дезинфекция алкоголем: перцовка и водка с солью

Многие народные рецепты пришли к нам из тех времен, когда не было других возможностей лечения. Например, алкоголь применялся в качестве обеззараживающего и разогревающего лекарства, а перец – как противомикробное и повышающее кровообращение средство.

"Алкоголь же не убивает вирус и, следовательно, не может излечить грипп и ОРВИ. А кроме того, он оказывает дополнительную нагрузку на организм, который и так страдает от интоксикации во время болезни. Сейчас есть современные, эффективные лекарственные препараты", – объяснил Тяжельников.

Дышать над картошкой

Ингаляции при насморке и кашле действительно полезны, отмечает врач. "Пар способствует разжижению мокроты, увлажнению и очищению слизистых. В то же время такой способ ингаляций имеет ряд ограничений: необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обжечься. Ингаляции полезны не во все периоды заболевания и точно противопоказаны при повышенной температуре", – говорит специалист.

Тяжельников напомнил, что сегодня есть современные ингаляторы, которые находятся в свободной продаже. По словам врача, они генерируют холодный пар, которым невозможно обжечься, а также доставляют вместе с ним медикаменты непосредственно к очагу воспаления. При этом специалист подчеркнул, что не нужно заниматься самолечением – ингаляции назначает врач.

Пропотеешь – и как огурчик?

Укутываться, чтобы пропотеть, особенно если у больного жар, – заблуждение, нагревать тело в такой период даже вредно, рассказывает специалист. "Таким образом высокая температура поддерживается искусственно, а это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды. Утепляться можно до ощущения комфорта, если человека лихорадит и ему действительно холодно", – пояснил Тяжельников.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава При ОРВИ необходимо потреблять много жидкости, чтобы поддерживать водный баланс, поскольку человек много потеет и теряет жидкость, и выводить интоксикацию. Пить очень горячие напитки вообще не полезно, а для воспаленной носоглотки это дополнительное раздражение. Уничтожению вируса или общему выздоровлению это не способствует.

Однако если человеку становится легче от горячего чая с малиной, то выпить его можно, но это не должен быть кипяток, советует врач.

Лучок и чесночок

Закапывание в нос лукового или чесночного сока – старый бабушкин рецепт. По словам врача, эти растения действительно полезны, поскольку выделяют фитонциды – летучие биологически активные вещества, обладающие противомикробным действием.

"Однако закапывание сока лука или чеснока в нос в качестве противовирусного средства не только не убьет вирус, но и навредит слизистой", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Самостоятельный прием антибиотиков

Прием антибиотиков при гриппе и ОРВИ – очень опасная ошибка, уверен Тяжельников.

"Во-первых, они бессильны против вируса. Во-вторых, неоправданный прием антибиотиков способствует развитию привыкания микроорганизмов к этим препаратам. И когда они действительно нужны в случае бактериальной инфекции, они теряют эффективность", – сказал специалист.

Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков может вызвать аллергию, нарушить микрофлору кишечника, снизить иммунитет, подчеркнул он.

Горчичники и банки

Раньше считалось, что горчичники и банки стимулируют кровообращение, прогревают бронхи и легкие, но на самом деле они не воздействуют так глубоко, рассказывает врач.

"Вместе с тем такие процедуры способны увеличить температуру тела, что рискованно при уже высокой температуре. Банки травмоопасны, особенно если их ставит неопытный человек. Обе эти процедуры противопоказаны при наличии любых кожных раздражений, аллергиях", – предостерег он.

Обтирание водкой

Обтирание водкой по старинке используют для быстрого снижения высокой температуры, но у этого способа есть масса противопоказаний, говорит специалист.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава При резком снижении температуры тела могут произойти спазмы сосудов, снижается потоотделение, а значит, и вывод токсинов из организма, есть и другие побочные эффекты. Кроме того, кожа впитывает алкоголь, который болеющему организму совсем не нужен.

По слова врача, для снижения температуры есть масса эффективных препаратов без таких побочных действий. "А температуру ниже 38,5 не нужно сбивать вовсе. Она говорит о том, что иммунитет сам борется с вирусом. Нужно лишь хорошо проветривать помещение, чтобы оно не было перегрето", – сказал Тяжельников.

Советские хиты: "Звездочка" и горчица

Использование бальзама "Звездочка" способствует устранению насморка и головной боли, а также оказывает местное разогревающее действие, отметил врач.

"Однако он, как и горчица, и другие подобные средства, имеет лишь вспомогательное назначение и тоже имеет ряд противопоказаний. У склонных к аллергиям, чувствительных людей эти средства могут вызвать аллергию, и так же, как и другие разогревающие средства, их нельзя применять при повышенной температуре", – подчеркнул специалист.

Лечение скипидаром

Лечение при помощи ванны со скипидаром или его приема внутрь является опасным. "Дело в том, что скипидар бывает техническим и им можно отравиться вплоть до летального исхода. Такой скипидар продается в хозяйственных магазинах. Существует и более очищенный скипидар, который используют в медицине, в частности в санаториях, для оздоровительных ванн. Такое лечение должно происходить под контролем врача", – предостерег Тяжельников.

Обливания, баня или горячая ванна

Обливание, мороженое, бег в холодную погоду – стресс для организма, влекущий снижение иммунитета, а подвергать стрессу больной, ослабленный организм не стоит, советует врач.

Горячая баня или ванна, особенно при повышенной температуре, также принесет только вред, отметил он. "А вот теплый душ не повредит. Во время болезни человек обильно потеет, и гигиенический душ вполне допустим. Главное – не допускать переохлаждения или перегрева", – добавил Тяжельников.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава При первых же симптомах ОРВИ – слабости, повышенной температуре до 38, ломоте, кашле, насморке – следует оставаться дома, исключить по возможности контакты и вызвать врача из поликлиники по месту жительства, который уточнит диагноз и назначит лечение. Во время лечения необходимо регулярно делать влажную уборку и проветривание помещение, пить много жидкости, соблюдать постельный режим.

При этом, по словам специалиста, если температура выше 38,5 не проходит в течение трех дней и сопровождается одышкой, следует вызвать скорую помощь.

Вместе с тем Тяжельников подчеркнул, что самая лучшая и надежная защита от гриппа – прививка. "Грипп каждый сезон мутирует, поэтому вакцинироваться надо ежегодно. Кроме этого, надо помнить, что острые респираторные заболевания, к которым относится и грипп, и коронавирус, передаются воздушно- капельным и контактным путями, поэтому необходимо принимать меры предосторожности", – сказал он.

По-прежнему важно носить маски и перчатки, часто и тщательно мыть руки с мылом, соблюдать безопасное расстояние и избегать людных мест, подытожил собеседник Москвы 24.