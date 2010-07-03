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В Депздраве рассказали о самых популярных, но неэффективных способах защиты от COVID-19

Антибиотики и закаливание? Самая популярная, но неэффективная защита от COVID-19
медицина общество эксклюзив

Наравне с ростом числа инфицированных коронавирусом в Сети увеличивается количество советов и рекомендаций о "полезной" и самой "надежной" профилактике коронавируса. Многие советы вполне безобидны, однако некоторые могут навредить семейному бюджету, но самое главное – здоровью. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Андрей Тяжельников рассказал о самых популярных профилактиках, а также объяснил, чем они могут быть опасны. Подробности читайте в нашем материале.

Прием лекарственных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одна из самых популярных "вредных привычек россиян", которая предается из поколения в поколение во многих семьях, – это самолечение. Кое-кто не отказывается от нее и в пандемию коронавируса: самостоятельно ставит себе диагноз и выбирает подходящее лечение.

И грипп, и ковид – это острые инфекционные заболевания. Многие люди при повышении температуры и появлении кашля сразу начинают принимать антибиотики и другие препараты, которые сами себе назначают. Этого делать нельзя.
Андрей Тяжельников
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы", кандидат медицинских наук

Врач напомнил, что вирусные инфекции антибиотиками не лечатся. "В основном назначается симптоматическое лечение и препараты, стимулирующие иммунитет", – объяснил Тяжельников.

К тому же поставить точный диагноз и назначить лекарства может только медик. Особенно это касается коронавируса, заражение которым можно определить только с помощью специального теста. "А самолечение может усугубить состояние здоровья", – заключил собеседник сайта.

Натуральные полезные помощники

Фото: depositphotos/teresaterra

Еще одна популярная практика при заболеваниях – это прием полезных продуктов, таких как чеснок, лук, лимон, редька с медом, настойки на шишках. Особенно в таких случаях помогает интернет, полный рецептов и советов на все случаи жизни.

"Продукты, которые считаются полезными при различных острых респираторных заболеваниях, действительно имеют полезные свойства, содержат витамины и нужные микроэлементы, которые нужны нашему иммунитету. Однако они не являются лекарствами и не могут их заменить. Поэтому не стоит полагаться на то, что, употребляя повышенные дозы чеснока, можно предотвратить грипп или его вылечить", – комментирует такой подход Тяжельников.

Помогут алкоголь и курение?

Фото: depositphotos/belchonock

Информация о том, что курильщики и люди, систематически употребляющие алкоголь, находятся в большей безопасности от коронавируса, шагает в ногу вместе с пандемией с самого ее начала. И многим очень удобно верить в эти не доказанные медициной и необоснованные факты. Ведь это гораздо проще, чем отказаться от пагубных привычек. Однако расслабляться таким людям и пренебрегать мерами защиты от вируса все-таки не стоит.

Во время пандемии коронавируса начала распространяться информация, будто алкоголь предохраняет от заражения и что курильщики меньше заболевают или легче переносят коронавирус. Это абсолютный миф. Алкоголь и курение ослабляют организм, снижают сопротивляемость к заболеваниям.
Андрей Тяжельников
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы", кандидат медицинских наук

По словам врача, респираторные заболевания особенно опасны для курильщиков, у которых легкие и так уже страдают от множества вредных веществ, вдыхаемых с дымом сигарет. В свою очередь, алкоголь особенно опасен для уже заболевших людей: он дает дополнительную нагрузку на организм, которому нужны силы, чтобы справляться с интоксикацией, вызванной инфекцией.

Закаливание

Фото: depositphotos/STARSsoft

А вот в самом по себе закаливании ничего плохого нет. Оно в целом даже полезно для организма. "Закаливание в течение длительного времени повышает сопротивляемость организма к простудам и позволяет организму легче переносить заболевания", – пояснил Тяжельников.

Однако специалист отметил, что закаливание не гарантирует того, что человек не может быть инфицирован гриппом или коронавирусом. Даже поклонники здорового образа жизни в такое время не должны пренебрегать всеми мерами предосторожности, чтобы не заразиться.

Мистические амулеты, заговоры и волшебные таблетки

Фото: depositphotos/alexkich

Всевозможные магические амулеты появились в России еще в феврале, когда пандемия только подходила к границам страны. Уже тогда на популярных сайтах объявлений появились в продаже различные фигурки, заряженные "положительной аурой", подвески, которые будут нагреваться в случае приближения зараженного человека, и заговоренные фигурки, которые достаточно просто потереть пальцем – и опасность отступит. Продавцы предлагают товар и сейчас, причем коридор стоимости волшебных предметов очень широкий: от нескольких сотен до десятков миллионов рублей.

Не теряют популярность до сих пор и "целители" с волшебными лекарствами и таблетками. Они способны за один прием вылечить человека от коронавирусной инфекции или "зарядить" иммунитет на мощную работу. Несмотря на увещевания медиков и Минздрава России, находятся люди, которые надеются на "волшебство" и периодически обращаются к мошенникам.

"Возможно, вера в такие истории кому-то поднимает дух и настроение. Но заговоры и амулеты не должны быть альтернативой следованию рекомендациям врачей и своевременному лечению в случае заболевания. История знает множество трагических случаев в результате попыток заменить обращение к врачу на поход к знахарке или прочим магам", – отметил Тяжельников и в очередной раз напомнил, что рекомендации врачей безальтернативны и следовать им гораздо проще и дешевле.

А как тогда защищаться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На текущий момент самой действенной защитой от гриппа являются не амулеты и чеснок, а вакцинация. "Прививка заставит организм выработать антитела, которые будут бороться с вирусом гриппа и не дадут вам заболеть", – объяснил Тяжельников.

Медик добавил, что грипп постоянно мутирует, поэтому прививаться необходимо ежегодно. Этой осенью вакцинироваться от гриппа еще актуальнее. Ведь если произойдет одновременное инфицирование и гриппом, и коронавирусом, то течение заболевания может быть очень опасным.
Андрей Тяжельников
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы", кандидат медицинских наук

Что касается коронавируса, на настоящий момент в этом вопросе не придумано ничего надежнее и действеннее, чем ношение масок и перчаток. Не будет лишним и соблюдение социальной дистанции, а также регулярное мытье рук с мылом и их дезинфекция.

"Также рекомендуется чаще пить воду. Вода и другие жидкости смоют вирус, если он попал в носоглотку, в желудок, где он будет уничтожен желудочной кислотой", – добавил Тяжельников.

И наконец последний по порядку, но не по значению способ защиты от COVID-19 – это сокращение количества контактов, а также отказ от посещения мест массового скопления людей.

Пока пандемия продолжает шагать по миру, единственная надежда ее остановить ложится на массовую вакцинацию. Уже скоро она начнется в России, и тогда, по словам специалистов, граждане смогут выдохнуть и немного расслабиться. А пока самая главная задача – беречь свое здоровье и здоровье близких.

Эксперт прокомментировал исчезновение противовирусных препаратов и антибиотиков

Усиленные меры

С 28 октября в России введен всеобщий масочный режим. Таким образом, носить маски необходимо в местах массового пребывания, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали региональным властям запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 23:00 до 06:00. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами регионы.

В столице также действует система "чек-ин". На входах в бары и клубы должны быть размещены специальные QR-коды, которые посетителям следует отсканировать с помощью камеры смартфона и пройти регистрацию. Москвичи, которые могли контактировать в ночном заведении с больным коронавирусом, получают соответствующие уведомления на телефон.

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Павелко Анастасия

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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