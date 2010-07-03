Вирусологи прокомментировали конфликты среди россиян из-за ношения масок

С 28 октября в России ношение масок в местах массового пребывания людей становится обязательным. Однако среди россиян, казалось бы, уже неотъемлемый атрибут по-прежнему вызывает дискуссии, которые часто перерастают в серьезные конфликты. Разбираемся, почему вирусологи настаивают, что ношение масок и перчаток все же является одним из важнейших компонентов борьбы с пандемией.



Без масок не входить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конфликты, причиной которых становится ношение маски, – теперь уже обычные дело. В Подмосковье, например, женщина устроила скандал в общественном транспорте из-за средства индивидуальной защиты у ее ребенка.

Водитель автобуса отказался везти пассажирку с 12-летним сыном, поскольку у мальчика не было маски на лице. Мужчина предложил ребенку ее надеть и после этого был готов продолжить движение. Вместе с водителем замечание женщине сделали и пассажиры. Сама мать была в маске, спущенной на подбородок.

"Мой ребенок не должен быть в маске. Он должен дышать кислородом, понятно это? Я в маске. Она на мне. Как я ее ношу, это мое личное мнение", – заявила она. В итоге разбираться в конфликте пришлось уже прибывшим на место сотрудникам полиции.



Таксист высадил Водонаеву после просьбы надеть маску

В центре масочного скандала также оказалась блогер и телеведущая Алена Водонаева. По словам девушки, таксист всю дорогу кашлял, она попросила его надеть маску. Водитель якобы упорно отказывался и, не выдержав словесную перепалку, высадил Водонаеву на дороге.

На такое поведение телеведущая пожаловалась своим подписчикам в Instagram. Девушку возмутило, что таксисты выставляют своих пассажиров дураками за их же деньги. Кроме того, блогер обратилась к агрегатору такси с требованием разобраться с водителями, не соблюдающими меры безопасности

Еще один инцидент произошел в Театре на Таганке, где зрительница отказалась смотреть спектакль в маске. Средство индивидуальной зашиты у женщины имелось, но висело на шее. Сразу после отказа посетительницы надеть маску сотрудники театра вызвали правоохранителей, которые вывели зрительницу из зала силой.

Не обошлось без конфликтов и в столичной подземке. В вагоне поезда на станции метро "Профсоюзная" мужчина накинулся на женщину, у которой при себе не было маски, но при этом она кашляла. Видео с инцидентом быстро распространилось по Сети. За женщину заступились другие пассажиры и "отбили" ее от обидчика.



Подумать о себе и других

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Носить маски нужно всем, заявил в интервью Москве 24 профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский.

"Маски в значительной степени защищают, особенно если их носят все. Она защищает от нас других, вот о них и надо подумать и честно носить. Ничего сложного нет. Хотя очень много паники вокруг COVID-19 и ситуация серьезная, но паника, которая наблюдается, совершенно неадекватная. При всем том давайте согласимся, что это серьезное заболевание", – говорит эксперт.

В свою очередь, вирусолог, профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова также подчеркнула важность ношения маски, особенно для тех, кто болеет, чтобы не передавать вирус.

"Этот период надо пережить, пока не сформируется популяционный иммунитет, пока не появится массовая вакцинация. Период очень серьезный, есть риск заразиться. Пока мы не знаем даже, имея коронавирусный иммунитет, насколько мы защищены. Поэтому носить маску нужно", – объяснила специалист.





Надежда Юминова вирусолог Сейчас важно думать не только о своем комфорте и удобстве, но и о других. Ответственность несем не только за себя. Надо думать о людях, у которых есть нарушения в иммунной системе, пожилых людях, людях с хроническими заболеваниями. Тем более сейчас период ОРЗ.

Юминова добавила, что маски нужно регулярно менять и не экономить на них, к тому же цена средств индивидуальной защиты сейчас стабилизировалась в сравнении с весенним периодом.

Кроме того, вирусолог напомнила о важности ношения перчаток в общественных местах. "Дело в том, что люди привыкли трогать различные предметы, овощи в магазинах, рассматривать упаковку, поэтому, конечно, чтобы не оставлять свой вирус и не прихватить чужой, нужно носить перчатки", – объяснила специалист.

Также, по мнению Юминовой, ни в коем случае потом в этих же перчатках не следует трогать лицо. После использования их лучше выкинуть, если они одноразовые, или же постирать, если они предназначены для длительного пользования. Кроме того, не только в средствах индивидуальной защиты, но и без них не стоит прикасаться к лицу, чтобы не занести вирус, подытожила собеседница Москвы 24.