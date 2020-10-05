В столичном метро мужчина напал на кашляющую женщину без маски

Фото: телеграм-канал "Плохие новости"

В поезде Московского метрополитена мужчина напал на кашляющую женщину без защитной маски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В вагоне поезда на станции метро "Профсоюзная" мужчина напал на женщину, которая кашляла и в это время находилась без маски. Находящиеся рядом люди смогли оградить женщину от нападавшего", – рассказали в полиции.

Там также добавили, что по данному факту была организована проверка.

Ранее в московском супермаркете сотрудник без маски устроил драку с покупателем. Рабочий выставлял продукцию на прилавки, маска у него была сдвинута на подбородок. При этом он громко кашлял, а в ответ на замечания покупательницы попытался выхватить у нее телефон.