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Москва 24

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Общество

25 сентября, 16:20

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Врачи рассказали, почему маска снижает шансы заразиться коронавирусом

"С маской спокойнее": москвичи и врачи – о мерах безопасности в столице
город общество

В Москве вводят меры для ограничения роста заболевших COVID-19. Сергей Собянин рекомендовал людям старше 65 лет оставаться дома, а работодателям – перевести сотрудников в режим дистанционной работы. Одной из важных мер по предотвращению распространения инфекции является ношение масок в транспорте, магазинах и общественных местах. Москва 24 узнала, соблюдают ли жители столицы меры безопасности и что говорят врачи об осеннем обострении.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Забота о себе и близких

Москвичка Полина Климова в диалоге с Москвой 24 рассказала, что всегда носит маску в метро и любых местах скопления людей: магазинах, кинотеатрах, музеях. "В общественных местах я стараюсь держаться подальше от людей, у которых нет масок. Особенно если это позволяет пространство, например, если нет толкучки в метро. Очень бы хотелось, чтобы все носили маски, тем самым проявляя заботу друг о друге", – отметила Полина.

Девушка подчеркнула, что даже если вы сами не боитесь заболеть, то не стоит подвергать опасности близких. Ведь бывают случаи, когда человек не знает, что болеет, но при этом является переносчиком вируса.

Я переживаю не только за свое здоровье, но и за здоровье тех, кто находится рядом. Не стоит подвергать опасности людей, если ты просто думаешь, что тебя коронавирус не коснется.
Полина Климова

С мнением Полины согласен и житель столицы Алексей Федоров. В его семье маски в общественных местах носят все – и супруга, и родители. "Никогда не знаешь, есть ли больные рядом. Мы пользуемся многоразовыми масками, но постоянно их стираем и обеззараживаем, проглаживая утюгом", – сообщил Алексей.

Меня очень возмущает тот момент, что в метро часто люди не надевают маски. Потому что они не заботятся не только о себе, но и об окружающих людях.
Алексей Федоров

"Меня берет паника, когда захожу в полный автобус, а там стоят люди без масок! – делится с Москвой 24 Екатерина Рукавичникова. – Маска в жару, согласна, может доставлять некий дискомфорт. Но, во-первых, уже не жарко, а во-вторых, дискомфорт – это мелочь по сравнению с тем, какой риск ходить без маски".

Екатерина отмечает, что нашла и дополнительный плюс в маске – спасение от неприятных запахов и выхлопных газов. В Азии с этой целью маски носят на постоянной основе.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

До пандемии мне вообще жутко не нравилось, когда в транспорте кто-то чихал или кашлял. К сожалению, не все воспитаны так, чтобы хотя бы прикрывать рот. Теперь с маской как-то спокойнее.
Екатерина Рукавичникова

Кроме того, девушка нашла оригинальный способ удивлять мужчин с помощью маски. "Очень забавно, когда идешь на свидание и накрашены губы. Снимаешь – а там женщина-вамп с красной помадой. Интрига для мужчины", – улыбается Екатерина.

Ситуация в России и мире

За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах России. Из них 1 560 – в Москве и 208 – в Московской области. В первые ряды по количествам заболевших за сутки также вошли Ростовская (187 человек), Нижегородская (168) и Воронежская (164) области.

Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Чечне. Всего в России зарегистрировано 1 136 048 случаев заболевания новым коронавирусом. За весь период пандемии в РФ скончались 20 056 человек, выздоровели 934 146 пациентов.

По данным ВОЗ, за все время пандемии в мире выявлено 32 029 704 случая заражения COVID-19. Из них 979 212 закончились летальным исходом. По количеству инфицированных лидирует Америка (почти 16 миллионов подтвержденных случаев). Затем следуют Юго-Восточная Азия (более 6,5 миллиона) и Европа (почти 5,5 миллиона). В тройку самых зараженных стран входят США, Индия и Бразилия.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с Москвой 24 отметила, что заболеваемость в России была и летом, но в последний месяц цифры немного увеличились, потому что многие вернулись из отпусков. Кроме того, повлиял приход холодов.

В осенний период идет чуть большая нагрузка на иммунную систему, потому что она отвлекается на адаптацию к смене климата, перепады температуры, укорочение светового дня. Иммунная система становится более уязвимой для каких-то вирусов.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Ярцева подчеркнула, что вероятность заболеть напрямую зависит от количества времени, проведенного с заболевшим в замкнутом пространстве. Если, например, вы провели полчаса с коллегой на работе в одном кабинете или ехали в метро рядом с человеком без маски, который чихал, шансы заразиться возрастают. Однако с маской дела обстоят гораздо лучше, ведь при чихании основные капли остаются в маске.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если на находящемся рядом человеке была маска, шансы заразиться снижаются на 50%. Если маска была еще и на вас, то вероятность заражения меньше на 75%.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

"Здесь действует принцип: носить маски должны все, – отмечает врач. – Люди сами должны быть ответственны по отношению к окружающим. Если я чувствую симптомы ОРВИ, я первым делом надеваю маску. Такая культура должна быть выработана у всех".

По мнению Ярцевой, если все будут носить маски, коронавирус мы "сразу задавим на корню". Барьерные и предохранительные меры являются самыми верными мерами в борьбе с любой инфекцией. И как только мы предотвращаем путь передачи, все эти случаи гаснут, считает терапевт-иммунолог.

Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста с хроническими заболеваниями не выходить из дома без особой необходимости или не покидать загородный садовый участок. Рекомендаций просят придерживаться с 28 сентября. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

За нарушение масочно-перчаточного режима была приостановлена работа нескольких магазинов, включая сети "Перекресток", "Магнолия", Eurospar и "Пятерочка". По той же причине оштрафовали более чем на 1 миллион рублей ЦУМ. Всего предприятиям торговли за несоблюдение мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, выписали более 15 тысяч штрафов.

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