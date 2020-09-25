ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочно-перчаточного режима

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный универсальный магазин (ЦУМ) оштрафовали более чем на 1 миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что в столице продолжаются рейды по магазинам и тем предприятиям, которые не соблюдают введенные в связи с распространением коронавируса правила, выписывают штрафы.

"За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы. Уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ. Он был оштрафован более чем на один миллион рублей", – сказал Немерюк.

Ранее сообщалось, что власти приостановили работу нескольких магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима.

Сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, выявляя предприятия, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей. Всего за подобные нарушения в столице закрыли 43 предприятия торговли. Срок приостановки работы определяет суд.

Главный специалист – эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Петр Майоров уточнил, что магазинам грозит приостановка деятельности на 90 дней или штраф.

Майоров отметил, что если юридическое лицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.

