ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за нарушение масочно-перчаточного режима

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) оштрафовали более чем на 1 миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он напомнил, что в столице продолжаются рейды по магазинам и тем предприятиям, которые не соблюдают введенные в связи с распространением коронавируса правила, выписывают штрафы.
"За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы. Уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ. Он был оштрафован более чем на один миллион рублей", – сказал Немерюк.
Ранее сообщалось, что власти приостановили работу нескольких магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение масочно-перчаточного режима.
Сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды, выявляя предприятия, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей. Всего за подобные нарушения в столице закрыли 43 предприятия торговли. Срок приостановки работы определяет суд.
Главный специалист – эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Петр Майоров уточнил, что магазинам грозит приостановка деятельности на 90 дней или штраф.
Майоров отметил, что если юридическое лицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.
Москвичам рассказали, какие противоэпидемические меры соблюдаются в магазинах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: