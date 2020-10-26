Пассажирка устроила скандал в автобусе в Подмосковье из-за просьбы надеть маску

26 октября, 21:56
Видео: телеканал Москва 24
В Подмосковье женщина устроила скандал в общественном транспорте из-за отсутствия маски у ее ребенка. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Водитель автобуса отказался везти пассажирку с 12-летним сыном, потому что у ребенка отсутствовала маска на лице. Мужчина предложил мальчику надеть средство индивидуальной защиты. После этого он был готов продолжить движение.
Замечание женщине сделали и пассажиры, однако мать отреагировала на них грубо. При этом на женщине маска была спущена на подбородок.
"Мой ребенок не должен быть в маске. Он должен дышать кислородом, понятно это? Я в маске, ты ослепла, женщина? Я в маске. Она на мне. Как я ее ношу, это мое личное мнение", – высказалась пассажирка.
В результате конфликта на место прибыли сотрудники полиции. Объясняться пришлось всем участникам инцидента.
Позднее стало известно, что 35-летней скандальной пассажиркой оказалась воспитательница.
Ранее сотрудники правоохранительных органов прибыли в Театр на Таганке из-за скандала со зрительницей. Женщина отказалась смотреть спектакль в маске.
Отмечается, что средство защиты у женщины при себе имелось, однако висело на шее. После отказа зрительницы надеть маску представители театра вызвали Росгвардию и полицию.
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