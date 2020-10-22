Театр на Таганке предложил посетителям без масок сразу оплатить потенциальный штраф

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Театр на Таганке в Москве предложил посетителям без масок приобрести билеты на спектакли за 500 тысяч 1 рубль. В данную стоимость включена сумма потенциального штрафа, который должно будет заплатить учреждение в случае проверки Роспотребнадзора, сообщается на официальной странице театра в Instagram.
"По многочисленным просьбам отдельных посетителей мы решили предложить новую услугу – возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 тысяч 1 рубль", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что обладатели таких билетов смогут не только находиться в зале без масок, но и получат места в партере на большой дистанции с остальными зрителями. Кроме того, им будет доступен отдельный вход и выход. В публикации уточняется, что при покупке необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19 сроком не более суток.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов прибыли в Театр на Таганке из-за скандала со зрительницей. Женщина отказалась смотреть спектакль в маске.
Отмечается, что средство защиты у женщины при себе имелось, однако висело на шее. После отказа зрительницы надеть маску представители театра вызвали Росгвардию и полицию.
Москва 24 рассказала, что грозит отказавшейся надеть маску посетительнице театра
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