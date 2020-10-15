Апексимова прокомментировала инцидент в Театре на Таганке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова прокомментировала Москве 24 инцидент с женщиной, отказавшейся надеть маску в зрительном зале.

По словам Апексимовой, все произошло после третьего звонка во время проверки соблюдения масочного режима. Одна из зрительниц наотрез отказалась надевать средство защиты.

"Сначала к ней обратились билетеры, потом обратился администратор, потом заместитель директора. Потом вышла я и попросила ее надеть маску. Дама категорически отказалась, сказав, что мы нарушаем ее права и проявляем к ней насилие", – рассказала директор театра.

Уточняется, что в результате спектакль пришлось отложить на час. Апексимова пояснила, что театр не имеет права начинать постановку в случае, если в зрительном зале находятся посетители без масок.

"Мы были вынуждены вызвать Росгвардию и полицию для того чтобы ее (женщину. – Прим. ред.) вывести из зала", – сообщила Апексимова.

Она отметила, что остальные зрители поддержали руководство театра. Все посетители дождались начала постановки, добавила директор.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов прибыли в Театр на Таганке из-за скандала со зрительницей. Женщина отказалась смотреть спектакль в маске.