Апексимова прокомментировала инцидент в Театре на Таганке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова прокомментировала Москве 24 инцидент с женщиной, отказавшейся надеть маску в зрительном зале.
По словам Апексимовой, все произошло после третьего звонка во время проверки соблюдения масочного режима. Одна из зрительниц наотрез отказалась надевать средство защиты.
"Сначала к ней обратились билетеры, потом обратился администратор, потом заместитель директора. Потом вышла я и попросила ее надеть маску. Дама категорически отказалась, сказав, что мы нарушаем ее права и проявляем к ней насилие", – рассказала директор театра.
Уточняется, что в результате спектакль пришлось отложить на час. Апексимова пояснила, что театр не имеет права начинать постановку в случае, если в зрительном зале находятся посетители без масок.
"Мы были вынуждены вызвать Росгвардию и полицию для того чтобы ее (женщину. – Прим. ред.) вывести из зала", – сообщила Апексимова.
Она отметила, что остальные зрители поддержали руководство театра. Все посетители дождались начала постановки, добавила директор.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов прибыли в Театр на Таганке из-за скандала со зрительницей. Женщина отказалась смотреть спектакль в маске.
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