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В мире

10:34

В Японии пилот вынужденно посадил самолет из-за пассажира без маски

за рубежом происшествия

Фото: youtube.com

В Японии самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира, который отказался надеть маску и устроил скандал на борту, сообщает "Мир 24".

Уточняется, что лайнер с 124 пассажирами вылетел из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в город Осака. Бортпроводники увидели, что один мужчина сидит без маски, и попросили его надеть ее. Пассажир отказался и устроил скандал.

Пилот совершил вынужденную посадку на середине пути в аэропорту Ниигаты. Нарушителя сняли с борта, и лайнер вылетел в Осаку.

Ранее сообщалось, что рейс Улан-Удэ – Москва сел в Красноярске из-за ухудшения здоровья пассажира.

Также в июле пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Симферополе. Сообщалось, что на борту воздушного судна находились порядка 200 человек.

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