Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Симферополе – СМИ

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Пассажирский самолет Boeing 747 совершил аварийную посадку в Симферополе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"На борту около 200 человек", – сказал источник.

Как уточняется, лайнер выполнял рейс из Екатеринбурга.

По предварительным данным, причиной экстренной посадки мог стать отказ электроники в кабине.

"У пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме", – сказал собеседник агентства.

Ранее самолет "Почты России" Ту-204 совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского. Лайнер приземлился после трех часов выработки топлива. Посадка прошла в штатном режиме.

До этого в Шереметьево экстренно сел SSJ-100. У самолета отказал левый двигатель после вылета в Саратов.