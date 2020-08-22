Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска – СМИ

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Пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Благополучно совершил посадку", – сообщил источник.

На борту воздушного судна находится 421 человек. По предварительным данным, самолет совершил экстренную посадку из-за сработавшего датчика задымления на борту.

Ранее вынужденную посадку в Екатеринбурге совершил самолет, летевший рейсом Москва – Тюмень. Известно, что судно не могло приземлиться в месте назначения из-за плотного тумана, который наблюдался с 06:00 утра.

