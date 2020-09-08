Рейс Улан-Удэ – Москва сел в Красноярске из-за ухудшения здоровья пассажира

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Борт авиакомпании "Победа", следовавший из Улан-Удэ в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости.

Пассажиру на борту стало плохо, и командир воздушного судна решил посадить самолет. В 9:10 по местному времени (5:10 мск) борт благополучно приземлился.

Пассажира передали медикам. Подробности уточняются.

В июле пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Симферополе. Сообщалось, что на борту воздушного судна находились порядка 200 человек.

