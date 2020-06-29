Самолет из Москвы экстренно приземлился в Ростове-на-Дону

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Самолет Москва – Ростов-на-Дону экстренно приземлился в аэропорту Платов из-за отказа одного из двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел 29 июня с пассажирским самолетом Airbus-320 авиакомпании S7. Пострадавших нет. Сейчас ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее самолет "Почты России" Ту-204 совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского. Лайнер приземлился после трех часов выработки топлива. Посадка прошла в штатном режиме.

До этого в Шереметьево экстренно сел SSJ-100. У самолета отказал левый двигатель после вылета в Саратов.