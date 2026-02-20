График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 20:02

На Сицилии заметили собаку, научившуюся выбрасывать мешки мусора

Фото: regione.sicilia.it

Полиция города Катания на Сицилии зафиксировала на камере наблюдения собаку, которая выбрасывала мешки с мусором на обочину дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Экологическое подразделение полиции Катании разместило два видео, на которых заметны действия животного.

"Сцена не оставляет места для сомнений: животное, по всей видимости, было обучено с тем, чтобы под камеры не попал ее хозяин, неправильно выбрасывающий мусор", – указали власти.

На кадрах собака тащит в зубах пакет с мусором и оставляет его на обочине. Ролики были засняты вечером 15 и 16 февраля.

"Изобретательность никогда не может быть оправданием для невоспитанности", – говорится в сообщении.

В мэрии назвали это поведение неправильным. При этом в полиции Катании не указали, удалось ли им найти хозяина животного. Комментаторы публикации написали, что пес мог быть бродячим.

Ранее жительница Баварии случайно отправила в посылке свою кошку. Женщина собрала посылку и не заметила, что ее питомец уснул внутри коробки. Хозяйка отнесла запечатанную упаковку в посылочный автомат для отправки. Пунктом назначения оказалась пекарня в городе Нерцинген.

животныеза рубежом

