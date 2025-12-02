Форма поиска по сайту

02 декабря, 22:18

В мире
Bild: женщина в Германии случайно отправила посылку со своей кошкой

Фото: 123RF.com/soraimi

Жительница Баварии случайно отправила в посылке свою кошку, пишет Bild.

По данным издания, женщина собрала посылку и не заметила, что ее питомец уснул внутри коробки. Хозяйка отнесла запечатанную упаковку в посылочный автомат для отправки.

Пунктом назначения оказалась пекарня в городе Нерцинген. Там работница услышала мяуканье из коробки и связалась с владелицей кошки. Однако из-за закона о почтовой тайне вскрыть посылку самостоятельно ей было нельзя.

В результате был вызван наряд полиции. Правоохранители вскрыли коробку и обнаружили внутри невредимую, но напуганную кошку. Животное было немедленно возвращено хозяйке.

Полиция квалифицировала произошедшее как случайность. Расследование по факту жестокого обращения с животными возбуждать не стали.

Ранее семейная пара из штата Юта США тоже случайно отправила свою кошку по кличке Галена в посылке для возврата товара компании Amazon. В результате животное нашли сотрудники Amazon в коробке с пятью парами обуви. Владельцы питомца считают, что Галена могла сама залезть туда при упаковке посылки.

животныеза рубежом

