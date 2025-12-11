Собянин: за последние несколько часов уничтожено 30 БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 2 БПЛА, летевших на Москву, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что на подлете к столице было уничтожено 28 БПЛА. На месте падения фрагментов также работают экстренные службы.

Из-за сообщений о ликвидации дронов, следовавших в сторону Москвы, приостановили работу столичные аэропорты. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.