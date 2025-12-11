Собянин: еще семь беспилотников сбиты системой ПВО на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 7 вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

В данный момент, по информации Собянина, в ночь на 11 декабря на подлете к столице было уничтожено 28 вражеских БПЛА. На месте падения фрагментов работают экстренные службы.

Также на фоне сообщений о сбитых БПЛА, следовавших в сторону Москвы, приостановили работу столичные аэропорты. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.