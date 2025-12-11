Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 05:53

Политика
Главная / Новости /

PA: Великобритания впервые признала отправку своих десантников на Украину

Великобритания впервые признала отправку своих десантников на Украину

Фото: depositphotos/11354851

Лондон тайно направил своих десантников на Украину, что было предано широкой огласке только после смерти одного из военнослужащих из-за несчастного случая на полигоне. Об этом сообщает Press Association (PA).

По информации агентства, 9 декабря Минобороны Великобритании опубликовало данные о смерти военнослужащего, который находился на испытаниях нового вида вооружения на Украине вдали от зоны боевых действий.

В СМИ добавили, что 10 декабря общественности стала известна личность погибшего: им оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули, служивший в парашютном полку британской армии.

Ранее смерть своего наемника признала Южная Корея. Согласно информации официальных источников, у погибшего была фамилия Ким, ему было около 50 лет.

Похороны наемника состоялись в Киеве, на церемонии присутствовал сотрудник консульского представительства Южной Кореи на Украине.

Читайте также


политика

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика