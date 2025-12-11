Фото: depositphotos/11354851

Лондон тайно направил своих десантников на Украину, что было предано широкой огласке только после смерти одного из военнослужащих из-за несчастного случая на полигоне. Об этом сообщает Press Association (PA).

По информации агентства, 9 декабря Минобороны Великобритании опубликовало данные о смерти военнослужащего, который находился на испытаниях нового вида вооружения на Украине вдали от зоны боевых действий.

В СМИ добавили, что 10 декабря общественности стала известна личность погибшего: им оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули, служивший в парашютном полку британской армии.

Ранее смерть своего наемника признала Южная Корея. Согласно информации официальных источников, у погибшего была фамилия Ким, ему было около 50 лет.

Похороны наемника состоялись в Киеве, на церемонии присутствовал сотрудник консульского представительства Южной Кореи на Украине.