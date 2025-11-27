Южная Корея подтвердила смерть своего наемника на Украине

Фото: 123RF.com/bbtreesubmission

На Украине был ликвидирован иностранный наемник из Южной Кореи, его смерть подтвердили официальные лица, сообщает Yonhap.

В публикации указывается, что у погибшего была фамилия Ким, ему было около 50 лет. В Киеве состоялись похороны, на церемонии присутствовал сотрудник консульского представительства Южной Кореи на Украине.

Отмечается, что наемник погиб в мае во время боевых действий в ДНР. Его смерть также подтвердил представитель МИД Южной Кореи.

Ранее стало известно, что на приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства в Польше обнаружили могилу ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, который снимал убийство российского военного.

Наемник в 21 год переехал в Великобританию, однако, как говорилось в посвященном ему материале СМИ, через 10 лет он влюбился в гражданку Украины и решил жить с ней.

