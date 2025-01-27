Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина США Майкла Джонса, которого подозревают во вторжении в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет пресс-служба СКР.

Вооруженный наемник в декабре 2024 года незаконно пересек границу России. С этого момента он совершал преступления против мирных граждан, устрашая население, дестабилизируя деятельность органов власти и причиняя значительный ущерб Курской области, уверены следователи.

Местонахождение Джонса, заочно подозреваемого в совершении террористического акта и наемничестве, устанавливается правоохранительными органами.

Ранее был арестован солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, которого обвиняют в убийстве мирных жителей в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Военный вместе с другими представителями украинской армии причастен к изнасилованию и убийству не менее шести женщин, уверены следователи. Мужчину удалось задержать российским военным.

