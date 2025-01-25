Подозреваемый в убийстве женщин в Русском Поречном арестован в Курске

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Украинский солдат Евгений Фабрисенко арестован в Курске по подозрению в убийстве женщин в населенном пункте Русское Поречное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Ленинский районный суд заключил под стражу 26-летнего военного. Заседания инстанции проходило в закрытом режиме.

Следователи утверждают, что мужчина вместе с другими военнослужащими ВСУ незаконно пересек российскую границу и убил не менее шести жителей села с целью устрашения местного населения в период с 29 сентября по 1 октября. Кроме того, боевики насиловали и осуществляли иные действия сексуального характера с особой жестокостью в отношении шести женщин, после чего убили их. Трупы они затем прятали в подвалах жилых домов.

Военнослужащим российских войск удалось задержать Фабрисенко. Мужчину обвиняют в совершении теракта, повлекшем смерть людей, и преступлении против половой неприкосновенности.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных жителей в курском селе. По его словам, военные ВС РФ нашли тела людей преимущественно пожилого возраста, которые "не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным боевикам".

Семьям погибших курян будет оказана необходимая помощь со стороны правительства региона, пообещал Хинштейн. Он объяснил, что эвакуировать тела пока нельзя, однако это будет сделано, когда позволит обстановка в районе.

