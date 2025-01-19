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Виновные в убийствах мирных жителей Курской области понесут неотвратимое наказание. Им будут назначены реальные сроки заключения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий был опубликован на сайте ведомства.

Таким образом дипломат высказалась по поводу данных об обнаружении российскими военными в одном из подвалов в селе Русское Поречное Курской области тел мирных жителей.

Захарова подчеркнула, что российские следственные органы сделают все необходимое для установления виновных. При этом она обратила внимание, что "зверства" над мирными жителями стали очередной констатацией террористического характера киевского режима.

"Естественно, это не поддается никакому логическому объяснению и пониманию. Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями", – подчеркнула дипломат.

Она также выразила сомнения в том, что за произошедшим последует внятная реакция международных структур. По ее словам, секретариаты таких организаций, как ОБСЕ и ООН, находятся под контролем Запада и продолжают сознательно игнорировать преступления украинской стороны или "отделываться ничего не значащими общими фразами о том, что они против насилия, фактически покрывая виновных в убийствах жителей мирных сел и городов и становясь соучастниками этих злодеяний".

Ранее обнаружение погибших жителей Курской области прокомментировал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он тоже указал, что преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области показывают истинное лицо режима Владимира Зеленского, подчеркнув, что на Западе закрывают глаза на преступления украинской армии.