Два пенсионера пострадали от атаки ВСУ на автомобиль в Курской области

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Два пенсионера пострадали от атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По словам врио главы региона, супруги 1950 и 1951 года рождения передвигались на машине по дороге между селом Белица и деревней Гирьи в момент, когда дрон атаковал. Они получили ранения разной степени тяжести: мужчина – осколочные ранения руки, женщина – множественные осколочные ранения груди и ног.

Курянам оказали первую медицинскую помощь на месте, а после отвезли в клиническую областную больницу, где им проведут обследование. Региональному Минздраву поручено держать на контроле вопрос помощи пострадавшим.

"В очередной раз настоятельно прошу наших жителей воздержаться от поездок в так называемую серую зону", – подчеркнул Хинштейн.

Между тем средства ПВО уничтожили за ночь 12 января восемь украинских беспилотников над российскими регионами. Шесть БПЛА ликвидированы над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей.