Хинштейн поручил создать рабочую группу по решению проблем жителей курского приграничья

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил подготовить документы о создании рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов жителей курского приграничья, передает РИА Новости.

Предполагается, что в ее состав войдут представители органов власти и управления, а также правительства региона и областной думы. Кроме того, участие в работе группы будут принимать главы местного самоуправления и федеральных структур, в том числе надзорных и правоохранительных, а также представители самих граждан, подчеркнул Хинштейн.

По мнению врио губернатора, такой подход является единственно верным.

"В рамках этой рабочей группы мы будем обсуждать, прорабатывать решения вместе с людьми, при их поддержке, принимать эти решения также вместе с людьми, и люди также будут далее осуществлять контроль за их исполнением", – пояснил он.

Ранее Хинштейн направил в прокуратуру обращение с требованием о проведении комплексной проверки АО "Корпорация развития Курской области" после ареста двух руководителей компании. Врио губернатора напомнил, что данная организация создана и находится под контролем регионального правительства, а также является генподрядчиком по ряду важных объектов для государственных нужд.