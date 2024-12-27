Врио главы Курской области Хинштейн надел на встречу с жителями региона форму

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн надел форму на встречу с жителями региона, находящимися в пункте временного размещения, сообщает RT.

На Хинштейне был надет китель Вооруженных сил России с погонами без знаков отличия. На груди у него прикреплены нашивки с фамилией, инициалами и должностью.

Врио главы региона помог пенсионерам разыскать российских военнослужащих, которые вывезли их в безопасное от обстрелов место.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли пять человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Были повреждены 12 общественных зданий – ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты. Из них не подлежат восстановлению ДК, школа и колледж. Два последних при этом являются объектами культурного наследия.