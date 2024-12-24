СК возбудил дело на наемника из Норвегии за преступления в Курской области

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Следователи завели дело на наемника из Норвегии Аслана Очерхаджиева, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, мужчина вместе с иными наемниками под руководством представителя вооруженных формирований Украины в августе этого года с использованием взрывных устройств и военной техники незаконно пересек госграницу РФ и проник на территорию Курской области. Затем с целью устрашения мирных граждан, нанесения имущественного ущерба и дестабилизации власти злоумышленники совершали преступления против населения.

В связи с этим следователи принимают меры для установления местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.

"В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям Очерхаджиева и лиц причастных к их совершению", – заключили в ведомстве.

Ранее следователи завели дело на бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта в Курской области. По версии СК, мужчина в сентябре вместе с другими наемниками под руководством представителей ВСУ незаконно пересек госграницу России и проник в Курскую область.

В приграничье Рибейру ди Жезус пытал и применял физическое насилие по отношению к двум солдатам ВС РФ, а после убил их. Сейчас следователи принимают меры для определения местонахождения фигуранта и его соучастников.

