СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

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Следователи завели дело на бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, мужчина принимает участие в составе украинских подразделений в боях, которые происходят на территории РФ. Для этого в сентябре он вместе с другими наемниками под руководством представителей ВСУ незаконно пересек госграницу России и проник в Курскую область. Там, как сообщили в ведомстве, Рибейру ди Жезус пытал и применял физическое насилие по отношению к двум солдатам ВС РФ, а после убил их.

Сейчас следователи принимают меры для определения местонахождения фигуранта и его соучастников.

"В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастным к их совершению", – отметили в СК, добавив, что расследование дела находится в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал снайпершу "Грузинского национального легиона" (признан в РФ запрещенной террористической, экстремистской организацией) Русудан Иванеишвили, участвующую в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

Согласно данным из открытых источников, она принимала участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в 2016 году. В 2022 году она решила вступить в "Грузинский национальный легион" и начала участвовать в боях против российской армии. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным.

