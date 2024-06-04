Суд в Москве заочно арестовал белорусского гребца и 4 иностранцев за наемничество

Фото: vk.com/Павел Шурмей

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего профессионального белорусского гребца Павла Шурмея, которого ранее объявили в розыск, и четырех иностранцев по статье о наемничестве и участии в боевых действиях на Украине против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, под стражей, помимо Шурмея, находятся британец, участник интернационального легиона территориальной обороны Украины Дэниел Роберт Фрейзер, член Грузинского национального легиона Бадри Чоплиани, а также И. Гата и С. Варшанидзе.

Всем им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ ("Наемничество").

Ранее экс-депутата Норвегии Сандру Эйру объявили в РФ в розыск за наемничество в ВСУ. Ее действия также классифицировали по части 3 статьи 359 УК РФ.

До этого СК РФ потребовал заочно арестовать блогера Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом) за фейки о ВС РФ.