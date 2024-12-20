Уголовное дело возбуждено по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела Рыльска в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Сегодня боевики ВСУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. При этом в качестве целей боевики выбрали гражданские объекты", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Как уточнило ведомство, уголовное дело было заведено по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). В ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к произошедшему.

Вооруженные силы Украины с помощью ракет атаковали город Рыльск 20 декабря. На место выехали оперативные и аварийные службы, а также сотрудники МЧС России. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн направил к месту ЧП исполняющего обязанности главы правительства Алексея Дедова и его заместителей.

