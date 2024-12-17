Белый дом не консультировался с Трампом по ударам ракетами ATACMS вглубь РФ

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Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена не проводила консультации с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу разрешения ВСУ наносить удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

По его словам, подобное решение было принято властями США еще до результатов президентских выборов 5 ноября.

Тем не менее после подведения итогов выборов администрация Байдена постаралась донести логику своих действий до Трампа, добавил Кирби.

Байден в ноябре разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Спустя несколько дней украинские войска атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.