ВС РФ ответили на атаку ATACMS на Таганрог массированным ударом по Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрога, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Удар ВС РФ был совершен высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Эти объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса.

Как сообщили в министерстве, все объекты были поражены.

Удар по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области был нанесен шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS в ночь на 11 декабря. Две запущенные Украиной ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Из-за падения обломков были пострадавшие среди личного состава военного объекта. Незначительные повреждения получили два здания на территории аэродрома, три военных автомобиля, а также гражданские авто на соседней стоянке.

Также была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего жители 27 многоквартирных домов временно оказались без тепла.

После атаки Минобороны России и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли, что ответ обязательно последует.