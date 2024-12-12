Песков пообещал ответ на атаку ATACMS по аэродрому Таганрога

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Ответ России на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге обязательно последует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ответ на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет сделан таким образом и в такой момент, когда это будет целесообразно.

Кроме того, Песков напомнил о прямом заявлении Минобороны России, в котором было "четко сказано, что ответ последует".

Удар по военному аэродрому в Таганроге в Ростовской области был нанесен шестью американскими баллистическими ракетами в ночь на 11 декабря. Две запущенные Украиной ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Из-за падения обломков были пострадавшие среди личного состава военного объекта. Незначительные повреждения получили два здания на территории аэродрома, три военных автомобиля, а также гражданские авто на соседней стоянке.

Также была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего жители 27 многоквартирных домов временно оказались без тепла.

Ранее на украинские атаки ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям Россия отвечала ударом баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Снаряд, по словам Владимира Путина, атакует цель со скоростью 10 махов, около 3 километров в секунду.