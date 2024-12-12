За ночь силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны, сообщает Минобороны.

В частности, над территорией Курской области ликвидированы четыре беспилотника, один БПЛА уничтожили над Чечней, три – над Северной Осетией и восемь – над территорией Крыма.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 00:55 над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном был сбит беспилотник, четыре бойца караула получили легкие ранения.

Кадыров подчеркнул, что личный состав, находившийся в это время на дежурстве, был размещен в защищенных от подобных атак помещениях. По его словам, беспилотник сдетонировал в воздухе и повредил кровлю, выбив стекла. Упавшие фрагменты БПЛА вызвали небольшой пожар, который был оперативно потушен, здание не получило серьезных повреждений.