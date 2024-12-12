Кадыров сообщил о сбитом над зданиями спецполка полиции в Грозном беспилотнике

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном был сбит беспилотник, четыре бойца караула получили легкие ранения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Сегодня в 00.55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула", – написал он.

Кадыров подчеркнул, что личный состав, находившийся в это время на дежурстве, был размещен в защищенных от подобных атак помещениях.

По его словам, беспилотник сдетонировал в воздухе и повредил кровлю, выбив стекла. Упавшие фрагменты БПЛА вызвали небольшой пожар, который был оперативно потушен, здание не получило серьезных повреждений.

Глава Чечни подчеркнул, что подобные попытки атак "только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом". Он пообещал, что только за этих четырех раненых "мы положим 400 укронатовцев".

До этого беспилотник ВСУ атаковал с воздуха территорию Российского университета спецназа в Гудермесе в 06:30 29 октября. По словам Кадырова, в результате атаки загорелась крыша пустующего здания возле университета.

Деятельность учебного заведения не была остановлена. Службы продолжили работать в штатном режиме. Тогда о пострадавших не сообщалось.