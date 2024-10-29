Кадыров сообщил об атаке БПЛА на Российский университет спецназа в Чечне

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Беспилотник ВСУ атаковал с воздуха территорию Российского университета спецназа в Гудермесе в 06:30 29 октября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы республики, в результате атаки загорелась крыша пустующего здания возле университета. Кадыров также уточнил, что жертв и пострадавших от атаки нет, а деятельность учебного заведения не остановлена. Службы продолжают работать в штатном режиме.

"Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц", – подчеркнул лидер Чечни.

Между тем в ночь на 29 октября системы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ над регионами России. Так, по два БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей, а еще один – над акваторией Черного моря, уточнили в оборонном ведомстве.