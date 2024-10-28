Число пострадавших при атаке БПЛА в Воронежской области достигло 2 человек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека пострадали в результате ночных атак украинских беспилотников по Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Атаке вражеских дронов подверглись два предриятия. На одном из них – в Аннинском районе – ранения получили двое работников. Один был направлен на стационарное лечение, второй – на амбулаторное.

Также на предприятии возник пожар после падения БПЛА. Огонь повредил несколько зданий и сооружений разного назначения, технику, два гаража с транспортом за пределами предприятия, а также окна одного жилого дома и участок линии электропередач.

Возгорание потушили около двух часов ночи. Сейчас на месте работают энергетики, а также специалисты, которые оценивают причиненный ущерб.

Еще одно предприятие, попавшее под атаку БПЛА, находится в Новохоперском районе региона. Здесь оказалась повреждена крыша одной хозпостройки и емкость. Возгорания не было.

"Благодарю за быструю и слаженную работу все оперативные службы! Это позволило избежать человеческих жертв, а также минимизировать последствия ударов", – написал Гусев.

Четыре мирных жителя пострадали ранее в Горловке в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. Беспилотник ВСУ ударил по автобусу в поселке Химик, вследствие чего трое жителей получили травмы. Позже пострадал и четвертый горожанин.

Предыдущей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России. Вражеские дроны были сбиты над Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской, Курской областями и над акваторией Азовского моря.