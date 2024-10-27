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27 октября, 18:02

Происшествия

Четверо жителей Горловки в ДНР пострадали после обстрела ВСУ

Фото: 123RF/savmaster

В Горловке в ДНР из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 4 мирных жителя, пишет глава городского округа Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Изначально отмечалось, что украинский БПЛА ударил по автобусу в поселке Химик, из-за чего были ранены 3 жителей. Позже Приходько добавил, что пострадал и четвертый горожанин.

До этого охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузское. Поврежден один легковой автомобиль.

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