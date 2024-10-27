ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России за ночь, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, эти атаки стали попыткой киевского режима совершить террористические атаки, целями которой должны были стать объекты, расположенные на территории России.

В частности, ПВО перехватила 18 беспилотников над Тамбовской областью и сбила еще 16 над территорией Белгородской области. Также по 4 дрона были уничтожены над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Над территорей Воронежской области сбили 3 дрона. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Курской областью и акваторией Азовского моря. Все эти беспилотники относились к самолетному типу.

Утром 27 октября в результате атаки украинкого дрона на белгородское село Варваровка пострадала одна из мирных жителей. Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в районную больницу.

