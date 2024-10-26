ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников над регионами России

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотников над регионами России за ночь, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В частности, российские военные сумели предотвратить атаку 8 дронов над территорией Брянской области, еще 4 были перехвачены над Белгородской областью, 3 – над Курской областью и 2 – над территорией Орловской области. Все эти беспилотники относились к самолетному типу.

Таким образом формирования киевского режима пытались совершить террористическую атаку. Ее целью должны были стать объекты, расположенные на территории России, указали в ведомстве.

При этом в ночь на пятницу, 25 октября, дежурные средства ПВО смогли уничтожить малоразмерный воздушный шар Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области. Вместе с тем российские силы сбили 7 дронов над акваторией Азовского моря и территориями Белгородской и Брянской областей.