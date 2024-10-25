Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один малоразмерный воздушный шар Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, российские силы сбили три вражеских беспилотника над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над Белгородской областью и еще один дрон – над Брянской областью.

В результате атаки беспилотника в Брянской области никто не пострадал. Какие-либо разрушения инфраструктуры также не выявлены.

В Белгородской области тоже обошлось без пострадавших. Тем не менее несколько жилых домов получили повреждения. Кроме того, жители села Ясные Зори временно остались без света из-за повреждений на линии электропередачи.