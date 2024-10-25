Несколько беспилотников сбиты над Белгородской областью

Фото: 123RF/boscorelli

Украинские войска продолжают атаки БПЛА на населенные пункты Белгородской области. Несколько дронов были сбиты системами ПВО над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Вислом Яковлевского муниципального округа в одном частном доме выбиты окна. Также вне населенного пункта загорелась сухая трава – пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, в селе Ясные Зори были повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи. Местные жители временно остаются без света. Помимо этого, под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В двух частных домах и одном административном здании были выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также наблюдаются повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Информация о последствиях атаки уточняется. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет. Оперативные и аварийные службы в скором времени приступят к работам.

Атака украинского беспилотника также была отражена вечером 24 октября в Брянской области. Пострадавших и разрушений в регионе не выявили. На месте работают оперативные и экстренные службы.