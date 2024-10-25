Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Между тем в ночь на 24 октября средства ПВО уничтожили в общей сумме семь украинских дронов над акваторией Черного моря и Курской областью.

Кроме того, российские подразделения сбили одну ракету над акваторией Севастополя, на значительном отдалении от берега. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.