Уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Помимо этого, за прошедшую ночь российская система ПВО уничтожила и перехватила над регионами России 14 украинских беспилотников: 4 – над территорией Ростовской области и 10 сбиты – над Крымом.

Все эти дроны относились к самолетному типу. Таким образом украинские военнослужащие попытались совершить террористическую атаку, целью которой являлись объекты, расположенные на территории России.

Между тем в ночь на 22 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над регионами России. В частности российские военные ликвидировали 11 дронов над территорией Брянской области, сбили еще 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Курской области и по 1 – над Тульской и Орловской областями.

Кроме того, утром 22 октября в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. По той же причине пожар начался на промпредприятии в Воронежской области. Предварительно установлено, что в результате происшествий никто не пострадал.

