Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над регионами России за ночь. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В частности российские военные ликвидировали 11 дронов над территорией Брянской области, сбили еще 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Курской области и по 1 – над Тульской и Орловской областями. Все эти беспилотники относились к самолетному типу.

Таким образом украинские военнослужащие попытались совершить террористическую атаку, целью которой являлись объекты, расположенные на территории России.

Между тем утром 22 октября в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" в Тамбовской области раздался взрыв с последующим возгоранием. По той же причине пожар начался на промпредприятии в Воронежской области. Предварительно установлено, что в результате происшествий никто не пострадал.

