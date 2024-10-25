Еще один беспилотник ВСУ сбит в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Еще один украинский беспилотник был уничтожен российскими системами ПВО в Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Вечером 24 октября дрон ВСУ был сбит над территорией Брянской области. При воздушной атаке обошлось также без пострадавших.

Атаке вражеских БПЛА также подверглись несколько населенных пунктов Белгородской области. Жители села Ясные Зори временно остаются без света из-за повреждений на линии электропередачи.