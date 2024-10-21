Мирный житель ранен при сбросе взрывного устройства с дрона в Белгородской области

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Мирный житель ранен в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что жителю оказывается вся необходимая медицинская помощь. По его словам, информация о последствиях атаки ВСУ уточняется, обход территории будет проведен в светлое время суток.

Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Губернатор сообщил, что мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

По словам Гладкова, украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили восемь автомобилей.