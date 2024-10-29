Семь БПЛА были уничтожены за ночь над регионами России силами ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, по два БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей, а еще один – над акваторией Черного моря, уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 29 октября в Курской области морпехи Черноморского флота группировки "Север" отразили атаку украинской армии, уничтожив колонну из семи единиц техники. В МО РФ отметили, что противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Однако передвижения ВСУ были заблаговременно обнаружены операторами разведывательных беспилотников.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский признал риск прекращения поддержки своей страны со стороны США в случае победы на выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Он также отметил, что Киеву без поддержки со стороны США будет "крайне сложно".