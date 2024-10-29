SCMP: перебежчики из КНДР хотят на Украину, чтобы вести психологическую войну

Фото: ТАСС/Zuma/Seung Il Ryu

Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, сейчас проживающих в Южной Корее, хочет попасть на Украину с целью ведения психологической войны против своих бывших сограждан из КНДР, которые якобы находятся на территории РФ. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post.

По данным газеты, группа состоит из бывших военных Северной Кореи, имеющих от семи до десяти лет военного опыта. Они собираются применять знания о вооруженных силах КНДР для дезорганизации и деморализации военных Северной Кореи.

"Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны – посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков", – заявил один из перебежчиков.

Он отметил, что их группа понимает военную культуру и психологическое состояние бойцов КНДР лучше, чем кто-либо другой.

Ранее о якобы переброске в Курскую область нескольких тысяч бойцов элитного подразделения ВС КНДР заявили американские СМИ. По данным журналистов, северокорейские солдаты примут участие в контрнаступлении, во время которого планируется выбить войска Украины с захваченной российской территории.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

Кроме того, Путин назвал серьезной вещью спутниковые снимки, где якобы видны войска КНДР на территории России. Он добавил, что если есть снимки, то они чего-то отражают.